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ЦСКА продлил контракт с защитником Уховым

10:48
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ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Иваном Уховым.

Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 2 года с опцией продления на еще один год.

Ухов выступает в ЦСКА с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в 59 матчах красно-синих, набирая в среднем 4,5 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за матч.

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