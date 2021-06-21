ЦСКА продлил контракт с защитником Уховым
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Иваном Уховым.
Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 2 года с опцией продления на еще один год.
Иван Ухов остается в ЦСКА!— CSKA Moscow (@cskabasket) June 21, 2021
Защитник Иван Ухов (25 лет, 193 см) подписал с нашим клубом новый контракт по схеме «2+1». pic.twitter.com/M92yISO6Fk
Ухов выступает в ЦСКА с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в 59 матчах красно-синих, набирая в среднем 4,5 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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