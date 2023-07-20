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Сегодня, 08:00

Президент ЦСКА назвал приоритет клуба: «Стройка новой арены и стабилизация бюджета»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА

Руководитель баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» объяснил, почему ЦСКА не делает громких приобретений этим летом.

 
Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

«Думаю, все постепенно осознают, что у нас сейчас нет возможности выбирать из лучших доступных в Европе игроков, как это происходило много лет, — отметил «СЭ» президент красно-синих. — Перестройка ожиданий и принятие новых реалий требует времени, но я нередко общаюсь с болельщиками и вижу — понимание сложностей формируется. После двух десятков лет в топе Евролиги, после серийных выходов в «Финалы четырех» нынешняя ситуация оказалась непривычной и даже жесткой. Но причитать и грустить по прежним возможностям не стоит, мы работаем, чтобы любимый клуб пережил непростой период и продолжил побеждать.

Все сложности из-за сокращения бюджета клуба? Дело не только в сокращении бюджета. «Норникель» не просто продолжает финансировать клуб, но и несет серьезные расходы по совместному с Минобороны РФ строительству нового УСК ЦСКА. Разумеется, владелец клуба в курсе, что снижение финансирования прямо влияет на потенциальный результат команды, но сейчас приоритет — стройка новой арены и стабилизация бюджета. Будет у нас новый дом — и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели. Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения. Еще раз огромное спасибо тем, кто пошел клубу навстречу и принял наши аргументы. Также мы максимально секвестировали другие расходы. Все это было сделано не столько для подписания новых игроков, а для закрытия задолженностей».

Ватутин отметил, что за последние годы бюджет ЦСКА в разных объемах был сокращен четыре раза.

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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