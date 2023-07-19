Американский защитник Джонсон продлил контракт с «Астаной»

Американский защитник Маркелл Джонсон продлил контракт с «Астаной», сообщает пресс-служба клуба.

Маркелл присоединился к клубу в ноябре 2022 года. За это время он дважды становился лучшим игроком команды по итогам месяца, признавался MVP сезона Национальной лиги РК и лучшим ассистентом Финала Восьми Западно-Азиатской Суперлиги.

В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ защитник сыграл 21 матч, средние показатели — 14,0 очка, 4,8 подбора, 4,9 передачи.