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Сегодня, 08:15

Ватутин рассказал, как распределяет бюджет ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об основных статьях расхода бюджета команды. В сезоне-2021/22 он составлял 2,81 миллиарда рублей.

«Понимаю, что общая цифра нашего бюджета выглядит впечатляюще, но у большинства наблюдателей не складывается понимания сути расходов, — подчеркнул «СЭ» Андрей Ватутин. — Существование на четырех арендованных площадках обходится нам очень дорого. В итоге на зарплаты игроков и тренеров клуб вынужден тратить меньше половины общего бюджета — 43 процента. Для спортивного клуба это очень мало. Остальные расходы: молодежный проект — 9%, налоги — 23% и очень много, увы, прочие операционные расходы — 25%. Это проведение домашних и выездных матчей, тренировки, экипировка и оборудование, аренда, оплата труда управленческого персонала. Дальнейшее сокращение таких расходов невозможно, учитывая рост цен, инфляцию и общую ситуацию нашей экономики. Все, что могли, уже сократили».

В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место. В серии за бронзу армейцы обыграли «Зенит» (4:1).

Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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