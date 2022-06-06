Алексею Шведу потребуется операция из-за перелома двух костей кисти правой руки

Защитник нашей команды Алексей Швед получил травму кисти правой руки в третьей четверти седьмого матча финальной серии против «Зенита», сообщает сайт московского клуба.

Обследование выявило переломы двух костей. Баскетболисту предстоит операция, сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

«Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ (81:75). Питерский клуб впервые в своей истории стал обладателем трофея.