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Сегодня, 15:52

Алексею Шведу потребуется операция из-за перелома двух костей кисти правой руки

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Швед.
Фото БК ЦСКА.

Защитник нашей команды Алексей Швед получил травму кисти правой руки в третьей четверти седьмого матча финальной серии против «Зенита», сообщает сайт московского клуба.

Обследование выявило переломы двух костей. Баскетболисту предстоит операция, сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

«Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ (81:75). Питерский клуб впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/shved-wrist-injury/
БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
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