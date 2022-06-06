Захаров рассказал о победном броске в седьмом матче финальной серии с ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Денис Захаров поделился эмоциями от победного броска в решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (81:75, 4-3).

Он забросил трехочковый за 2,5 минуты до конца, увеличив преимущество своей команды до девяти очков. После этого стало понятно, что отыграться армейцам будет практически невозможно.

«Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезона, — сказал Захаров «Известиям». — В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана [Лойда], возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера [Уэйра]. Был уверен, что попаду. Моя точка».

«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.