Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:02

Захаров рассказал о победном броске в седьмом матче финальной серии с ЦСКА

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий «Зенита» Денис Захаров поделился эмоциями от победного броска в решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (81:75, 4-3).

Он забросил трехочковый за 2,5 минуты до конца, увеличив преимущество своей команды до девяти очков. После этого стало понятно, что отыграться армейцам будет практически невозможно.

«Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезона, — сказал Захаров «Известиям». — В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана [Лойда], возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера [Уэйра]. Был уверен, что попаду. Моя точка».

«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://iz.ru/1345504/timur-ganeev/fridzon-monia-i-vialtcev-sozdali-neveroiatnuiu-atmosferu-v-razdevalke
БК Зенит
БК ЦСКА
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексею Шведу потребуется операция из-за перелома двух костей кисти правой руки

Разыгрывающий «Зенита» отметил особую роль Фридзона, Мони и Вяльцева в чемпионстве
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости