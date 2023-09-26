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Сегодня, 16:00

Алекс Пойтресс мог вернуться в «Зенит» этим летом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подтвердил, что клуб вел переговоры о возвращении центрового Алекса Пойтресса. В итоге в июле чемпион Лиги ВТБ-2021/22 в составе сине-бело-голубых подписал контракт с «Миланом».

«Да, мы хотели вернуть Алекса, — отметил в интервью «СЭ» Церковный. —  Такие шансы были, но не сложилось».

С другим экс-игроком команды Кайлом Куричем руководству петербургского клуба удалось договорились достаточно быстро.

«Ему нравится город, наша организация, — продолжил Церковный. — Видно, что он с большим удовольствие играет за «Зенит», перевез в Петербург всю свою семью. Да и болельщики очень рады второму приходу защитника. Думаю, что на трибуны придут и те, кто специально купит билеты, чтобы посмотреть на Курича».

Курич был признан MVP Суперкубка-2023 Единой лиги ВТБ, набрав в финале против «Локомотива-Кубань» 22 очка.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
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