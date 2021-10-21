Зоран Лукич возглавит сборную России. Кандидатуру серба осталось согласовать в Минспорте

В РФБ сделали свой выбор, цикл Сергея Базаревича подошел к концу.

По информации «СЭ», новым главным тренером мужской сборной станет наставник «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. В пятницу, 21 октября, исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердит кандидатуру 50-летнего сербского специалиста (после рекомендаций тренерского совета). Останется только согласовать это решение с Минспортом. Но по сути это уже формальность. Таким образом, пятилетний цикл Сергея Базаревича во главе сборной России подошел к концу. При нем национальная команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, была близка к выходу в четвертьфинал чемпионата мира-2019, но не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

В ноябре сборная стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года с новым тренером.

Год перемен

Это лето РФБ может смело занести себе в актив. Две медали Олимпийских игр в Токио в баскетболе 3х3, женская сборная России сумела обыграть Испанию, отобравшись в квалификацию чемпионата мира. Только мужская команда разочаровала, ослабленным составом уступив Мексике и Германии в олимпийской квалификации. «Этим летом увидел, что из четырех наших сборных только одной требуется полная перезагрузка, — говорил «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко. — Говорю про мужскую команду в классическом баскетболе».

Причем в ряде интервью Кириленко выразил сомнение, что Базаревич готов на полную перезагрузку команды, хотя опытный специалист, в свою очередь, подчеркивал, что его идеи совпадают с планами федерации, а в работе с молодыми у него есть большой опыт (это действительно так).

Казалось, что на стороне Базаревича было и большинство членов тренерского совета РФБ. Да, тренеру указывали на конкретные ошибки, просили поменять тренерский штаб, но в целом были согласны, чтобы он продолжил работу. Но выбор все-таки был сделан в пользу обновления. Таким образом, в этом году главные тренеры сменились во всех трех главных сборных по игровым видам — в футболе, в хоккее и теперь баскетболе.

В среду тренерский совет заслушал Лукича и большинством голосов поддержал его кандидатуру. Завтра это сделает и руководящий орган РФБ.

— Пока не могу ничего комментировать, — отметил «СЭ» глава тренерского совета Станислав Еремин. — Завтра будут все новости, когда закончится исполком.

Зоран Лукич. Фото Global Look Press

Базовый клуб 2.0

Отметим, что Лукич будет совмещать работу в сборной и клубе. Таким образом, «НН» еще больше укрепится в статусе базового клуба сборной. Учитывая формат различных квалификаций ФИБА, куда очень сложно получить игроков из Евролиги, это плюс. Наигранные схемы «НН» будут перетекать в сборную, которая собирается всего на несколько дней перед важными играми.

Для тех, кто не очень пристально следит за российским баскетболом, важно, подчеркнуть, что Зоран давно варится в нашем баскетболе, отлично говорит по-русски и прошел долгий путь к успеху.

В августе 2006 года он возглавил сборную России U-16 и юношескую команду ЦСКА. Спустя два года Лукич вместе с Сергеем Пановым перебрались в «НН». Один стал главным тренером, второй — генеральным менеджером. За шесть лет (2008-2014) российско-сербский дуэт превратил клуб из середняка суперлиги Б в один из ведущих клубов российского баскетбола. Пиком работы Лукича стал сезон-2013/14. Молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии», и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная от баскетбольных экспертов и заканчивая игроками команды, которым приходилось сдавать отпускные билеты после каждой выигранной серии. В плей-офф «Нижний Новгород» переиграл «Астану» (2-0), «Химки» (3-0) и «Летувос Ритас» (3-1), уступив лишь московскому ЦСКА (0-3).

Серебряные медали Единой лиги позволили «НН» впервые в своей истории принять участие в Евролиге. Но с грандами европейского баскетбола команда играла уже без Лукича. Преемником серба стал латвиец Айнарс Багатскис, а Зоран подписал контракт с турецким «Банвитом». Лукич объяснил это решение желанием сменить обстановку, а Сергей Панов — ограниченными финансовыми возможностями клуба. Правда, в Турции у тренера не сложилось — увольнение через полгода и последовавший за этим долгий простой. В марте 2017 года Лукич вернулся в «НН» и занял пост спортивного директора, а после увольнения Артураса Шталбергса (в апреле 2017-го) вновь занял место главного тренера российского клуба.

При Лукиче команда снова стала регулярным участником плей-офф, а в прошлом сезоне едва не выбила из борьбы ЦСКА. Судьба решающего матча серии определилась в самой концовке. «НН» мог выиграть ее, но американец Кейси Шеппард принял пару странных решений, а армейцы свои шансы реализовали (79:74). Успешно при Зоране клуб выступает и в Лиге чемпионов.

За все эти годы у серба сложился имидж принципиального, жесткого и умного тренера, способного раскрывать российские таланты. Многие отечественные игроки перезапускали карьеру в «НН», а молодые ребята стремятся попасть к Лукичу. Только у него ты можешь получить много игрового времени в клубе Единой лиги, при условии если будешь много работать.