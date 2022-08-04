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Тихонов — о Грайнер: «Может быть за этим будут подразумеваться какие-то обмены»

Тихонов отреагировал на решение суда признать баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Химкинского суда признать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

«Я бы наказал еще суровее. За наркотики наказание должно быть максимально строгим. Ее ведь обвиняют в контрабанде, значит она везла их не для себя. И еще непонятно, сколько у нее обнаружили — килограмм, 100 грамм, грамм? Мы же этого не знаем. Если звучит слово «контрабанда», то, наверное, за этим что-то стоит.

Учитывая те отношения, что у нас сложились с Америкой, я не думаю, что приговор удастся обжаловать. Может быть за этим будут подразумеваться какие-то обмены. Мы же не знаем, а можем строить лишь догадки», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/04/18264560.shtml
Александр Тихонов
Бриттни Грайнер
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