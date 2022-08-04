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Сегодня, 19:30

Стал известен срок, на который осудили американскую баскетболистку Грайнер

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бриттни Грайнер.
Фото AFP

Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для баскетболистки, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер.

17 февраля 31-летняя американка была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. 27 июля она рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220804/grayner-1807308072.html
Бриттни Грайнер
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