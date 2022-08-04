Стал известен срок, на который осудили американскую баскетболистку Грайнер

Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для баскетболистки, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер.

17 февраля 31-летняя американка была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. 27 июля она рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.