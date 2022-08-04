НБА и WNBA выступили с заявлением по поводу приговора баскетболистки Грайнер

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) опубликовали совместное заявление по поводу обвинительного приговора Химкинского суда Московской области по делу баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Сегодняшний приговор является неоправданным и прискорбным, но не неожиданным, и Бриттни Грайнер остается незаконно задержанной. Приверженность WNBA и НБА ее возвращению в США непоколебима, и мы надеемся, что близки к завершению этого процесса возвращения Бриттни на родину», — приводит слова заявления ТАСС.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.