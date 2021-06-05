Скончался заслуженный тренер СССР Вадим Капранов
Заслуженный тренер СССР Вадим Капранов скончался в возрасте 81 года.
В качестве игрока ЦСКА он семь раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В составе сборной СССР завоевал бронзу Олимпиады-1968 в Мехико.
В качестве тренера наибольших успехов Капранов добился с женской национальной сборной, которую приводил к победам на чемпионатах Европы в 1985 и 2003 годах.
Также он тренировал женские и мужские баскетбольные команды ЦСКА и французского клуба «Бурж».
Кроме того, Капранов работал помощником Евгения Гомельского в сборных России и в качестве его ассистента выиграл Олимпиаду 1992 года в Барселоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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