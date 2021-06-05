Скончался заслуженный тренер СССР Вадим Капранов

Заслуженный тренер СССР Вадим Капранов скончался в возрасте 81 года.

В качестве игрока ЦСКА он семь раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В составе сборной СССР завоевал бронзу Олимпиады-1968 в Мехико.

В качестве тренера наибольших успехов Капранов добился с женской национальной сборной, которую приводил к победам на чемпионатах Европы в 1985 и 2003 годах.

Также он тренировал женские и мужские баскетбольные команды ЦСКА и французского клуба «Бурж».

Кроме того, Капранов работал помощником Евгения Гомельского в сборных России и в качестве его ассистента выиграл Олимпиаду 1992 года в Барселоне.