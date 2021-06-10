Панов — об уходе Шведа из сборной: «В команде только те, кто готов выступать с горящими глазами»
Генменеджер сборной России по баскетболу Сергей Панов поделился своим мнением о том, с чем связан отказ защитника Алексея Шведа представлять национальную команду.
«Образно говоря, ну вот такое «состояние души». Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами.
С годами многое изменилось. Вообще, ситуация складывается парадоксальная. В сборную охотнее всего прибывают те, кто хочет закрепить свое пока еще не оформившееся положение в профессиональном баскетболе. И гораздо реже те, кто сам для себя считает, что уже многого достиг в нашем виде спорта», — приводит слова Панова «Российская газета».
В составе сборной России Швед стал бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012. На Евробаскете-2017 защитник был лучшим снайпером турнира (24,3 очка в среднем за игру) и вошел в символическую пятерку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrg.ru/2021/06/10/kak-nasha-sbornaia-po-basketbolu-gotovitsia-k-olimpijskoj-kvalifikacii.html
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