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Панов — об уходе Шведа из сборной: «В команде только те, кто готов выступать с горящими глазами»

16:10
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Генменеджер сборной России по баскетболу Сергей Панов поделился своим мнением о том, с чем связан отказ защитника Алексея Шведа представлять национальную команду.

«Образно говоря, ну вот такое «состояние души». Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами.

С годами многое изменилось. Вообще, ситуация складывается парадоксальная. В сборную охотнее всего прибывают те, кто хочет закрепить свое пока еще не оформившееся положение в профессиональном баскетболе. И гораздо реже те, кто сам для себя считает, что уже многого достиг в нашем виде спорта», — приводит слова Панова «Российская газета».

В составе сборной России Швед стал бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012. На Евробаскете-2017 защитник был лучшим снайпером турнира (24,3 очка в среднем за игру) и вошел в символическую пятерку.

Дополнительная информация:

https://sportrg.ru/2021/06/10/kak-nasha-sbornaia-po-basketbolu-gotovitsia-k-olimpijskoj-kvalifikacii.html

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