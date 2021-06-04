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Женская сборная России уступила команде Сербии в товарищеском матче

20:34
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Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2021.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 85:72 в пользу хозяек паркета.

Соперницы проведут еще один контрольный матч в Белграде 5 июня.

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