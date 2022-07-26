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Сегодня, 12:06

По делу Бриттни Грайнер был допрошен врач-нарколог

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Во вторник, 26 июля, проходит очередное заседание Химкинского городского суда по делу двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер. Американке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

«Сегодня защита допрашивала врача-нарколога. Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах — в том числе в США — практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у Бриттни препарат мог использоваться по назначению врача», — сообщила адвокат Грайнер Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

На недавнем судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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