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Баскетбольный клуб «Уфимец» из суперлиги-1 не платит игрокам зарплату 8 месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
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У баскетбольного клуба «Уфимец» существует крупная задолженность перед своими баскетболистами, утверждает Metaratings.ru.

Некоторые игроки не получают зарплату на протяжении восьми месяцев.

15 июля Российская федерация баскетбола условно допустила команду до участия в новом сезоне суперлиги-1 при условии, что она пройдет процесс паспортизации (предоставит документы, которые докажут об отсутствии долгов).

В минувшем сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и не вышла в плей-офф.

Источник: https://metaratings.ru/news/bk-ufimets-iz-superligi-1-ne-platit-igrokam-zarplatu-8-mesyatsev-1315474/
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