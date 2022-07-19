Баскетбольный клуб «Уфимец» из суперлиги-1 не платит игрокам зарплату 8 месяцев

У баскетбольного клуба «Уфимец» существует крупная задолженность перед своими баскетболистами, утверждает Metaratings.ru.

Некоторые игроки не получают зарплату на протяжении восьми месяцев.

15 июля Российская федерация баскетбола условно допустила команду до участия в новом сезоне суперлиги-1 при условии, что она пройдет процесс паспортизации (предоставит документы, которые докажут об отсутствии долгов).

В минувшем сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и не вышла в плей-офф.