Представители посольства США в Москве присутствовали на заседание суда по делу американской баскетболистки Грайнер

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что на заседании Химкинского суда Московской области по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер во вторник присутствовали представители посольства США в Москве, сообщает ТАСС.

«У них была возможность увидеться с Бриттни Грайнер, поговорить с ней, осведомиться о ее состоянии и убедиться, что она в порядке, учитывая обстоятельства», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В феврале баскетболистка, прибывшая в Москву авиарейсом из Нью-Йорка, была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло через аэропорт Шереметьево. Грайнер не стала обжаловать арест.

7 июля она признала в суде подмосковных Химок свою вину в контрабанде гашишного масла, но заявила, что не имела умысла совершить преступление.