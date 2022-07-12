Олег Храмкин прокомментировал уход с поста директора «Надежды»

Олег Храмкин прокомментировал уход с поста директора оренбургской «Надежды».

Этот пост он занимал с 2016 года. Его место занял Юрий Трофимов.

«Конечно, обидно уходить из «Надежды», — сказал Храмкин «СЭ». — Все-таки провел в оренбургском клубе десять лет (с 2012 по 2016 год был тренером по индивидуальной подготовке. — Прим. «СЭ»), вместе мы добились серьезных успехов, а также развивали молодых российских игроков, которые дорастали до сборной. Есть ли у меня предложения от других клубов? Пока не готов это комментировать».

Под руководством 60-летнего Храмкина в сезоне-2018/19 «Надежда» впервые завоевала европейский трофей — Кубок Европы ФИБА, а в сезоне-2020/21 стала обладателем Кубка России. Также команда регулярно завоевывала медали премьер-лиги.