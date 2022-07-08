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Сегодня, 19:19

РУСАДА подписала контракт о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола

Руслан Минаев
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола (РФБ) в области борьбы с допингом, сообщила пресс-служба РФБ.

«Очень важно, что мы подписали это соглашение. Мы ведем большую работу среди баскетбольного сообщества, направленную на борьбу с допингом, и планируем реализовывать новые образовательные проекты. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказала генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина.

Стороны обсудили план по развитию системы антидопингового образования и пришли к договоренности о сотрудничестве по проектам, направленным на профилактику нарушений антидопинговых правил.

Источник: https://russiabasket.ru/news/39668/rfb-podpisala-soglashenie-s-rusada
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