РУСАДА подписала контракт о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола (РФБ) в области борьбы с допингом, сообщила пресс-служба РФБ.

«Очень важно, что мы подписали это соглашение. Мы ведем большую работу среди баскетбольного сообщества, направленную на борьбу с допингом, и планируем реализовывать новые образовательные проекты. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказала генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина.

Стороны обсудили план по развитию системы антидопингового образования и пришли к договоренности о сотрудничестве по проектам, направленным на профилактику нарушений антидопинговых правил.