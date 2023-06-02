Вадеева объяснила, почему подписала новый трехлетний контракт с БК УГМК

Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» заявила, что у нее не было сомнений относительно того, чтобы остаться в клубе из Екатеринбурга.

— На днях появилась информация, что ты переподписала контракт с БК УГМК еще на три года. Почему решила остаться в Екатеринбурге, а не продолжить карьеру, например, в клубе, выступающем в Евролиге?

— Все просто. Для меня БК УГМК — один из лучших женских баскетбольных клубов в мире. Если не лучший. Это очень хорошая организация, где все делается в интересах игроков. Все пожелания и все мнения учитываются. Мне тут комфортно, поэтому смысла думать о других вариантах не было. Плюс мне очень комфортно в Екатеринбурге.

— Город уже стал родным?

— В какой-то степени да. Все-таки живу уже пять лет, поэтому смогла оценить все плюсы. Екатеринбург чем-то похож на Москву, только гораздо меньше. Поэтому есть возможность запланировать много дел, везде успеть. Плюс тут очень много классных парков, где можно погулять, все хорошо с шопингом.

В сезоне-2022/23 Вадеева была признана MVP премьер-лиги. Средние показатели центровой составили 15,6 очка и 9,1 подбора.