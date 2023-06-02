Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Игры
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 00:15

Вадеева объяснила, почему подписала новый трехлетний контракт с БК УГМК

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Вадеева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» заявила, что у нее не было сомнений относительно того, чтобы остаться в клубе из Екатеринбурга.

— На днях появилась информация, что ты переподписала контракт с БК УГМК еще на три года. Почему решила остаться в Екатеринбурге, а не продолжить карьеру, например, в клубе, выступающем в Евролиге?

— Все просто. Для меня БК УГМК — один из лучших женских баскетбольных клубов в мире. Если не лучший. Это очень хорошая организация, где все делается в интересах игроков. Все пожелания и все мнения учитываются. Мне тут комфортно, поэтому смысла думать о других вариантах не было. Плюс мне очень комфортно в Екатеринбурге.

— Город уже стал родным?

— В какой-то степени да. Все-таки живу уже пять лет, поэтому смогла оценить все плюсы. Екатеринбург чем-то похож на Москву, только гораздо меньше. Поэтому есть возможность запланировать много дел, везде успеть. Плюс тут очень много классных парков, где можно погулять, все хорошо с шопингом.

В сезоне-2022/23 Вадеева была признана MVP премьер-лиги. Средние показатели центровой составили 15,6 очка и 9,1 подбора.

Мария Вадеева. «Взяла паузу в своей карьере в женской НБА». Вадеева — о предложении из «Чикаго» и новом контракте
БК УГМК
Сборная России по баскетболу
Мария Вадеева
0
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадеева рассказала, что для нее значит приз MVP премьер-лиги
Новости
RSS RSS
Все новости