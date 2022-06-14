Химкинский суд продлил арест баскетболистке из США Грайнер

Химкинский суд Московской области продлил до 2 июля срок ареста олимпийской чемпионке по баскетболу из США Бриттни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Грайнер в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.