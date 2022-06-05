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Базаревич: «Я рад возглавить «Самару», мы подготовимся к сезону и пойдем только вперед»

Базаревич прокомментировал назначение на пост главного тренера «Самары»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Сергей Базаревич прокомментировал назначение на пост главного тренера баскетбольного клуба «Самара».

«Самара — знакомый для меня город, знакомый регион. Я рад возглавить клуб. Мне кажется, руководители создали такую структуру, которой раньше не было. И сейчас есть фундамент, есть хорошая пирамида подготовки спортсменов. Мы подготовимся и пойдем только вперед. Когда я тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков. И мы постараемся и в этом отношении сработать», — приводит слова Базаревича пресс-служба клуба.

Сегодня, 5 мая, «Самара» объявила о назначении Базаревича на должность главного тренера. Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.

Базаревич ранее возглавлял самарские клубы — с 2011 по 2014 год «Красные Крылья» и в сезоне 2005-2006 «ЦСК ВВС-Самара». Также он пять лет возглавлял национальную сборную России.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4664
Сергей Базаревич
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