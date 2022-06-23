Баранова считает, что нужно проводить для легионеров уроки погружения в законодательство России

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова считает, что иностранным игрокам нужно знать законодательство страны, в которую они приезжают.

«Бриттни, конечно, жаль, но не думаю, что ее отпустят и пожалеют только потому, что она знаменитая спортсменка и чемпионка. Закон суров, но это закон. И нужно всех легионеров, которые приезжают в страну, просвещать. Не только в России, в любом государстве было бы полезно проводить ликбез, что можно, а что нельзя. В разных странах разные подходы, поэтому надо быть очень осторожными, а уж в том, что касается наркотиков, — особенно», — приводит слова Барановой RT.

Недавно химкинский суд Московской области продлил до 2 июля срок ареста олимпийской чемпионке по баскетболу из США Бриттни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.