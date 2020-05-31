Экс-центровой «Юты» может перейти в ЦСКА

Форвард «Юты» Джо Инглс в своем Twitter заявил, что его бывший партнер по команде Экпе Юдо пополнит состав ЦСКА. Сейчас он выступает за китайский «Бейцзин Дакс».

33-летний центровой в НБА играл также за «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Клипперс». Он выступал за турецкий «Фенербахче», с которым в 2017 году выиграл Евролигу и был признан MVP «Финала четырех».

В 15 встречах текущего сезона в среднем на паркете центровой проводил 34 минуты. Американец нигерийского происхождения набирал по 18,7 очка, совершал 11,7 подбора, 2,5 передачи, 2 перехвата и 4,5 блока.