Челябинск ждет решающих матчей Кубка России

С 14 по 16 сентября в Челябинске состоится финальный этап Кубка России по баскетболу 3х3, в котором примут участие 48 лучших команд страны — 16 женских и 32 мужских.

Им предстоит на протяжении трех дней сражаться за титул на двух аренах — одна площадка разместится в концертном зале «МТС Live Холл», а вторая в расположенном по соседству торгово-развлекательном комплексе «Таганай».

По сравнению с прошлым годом формула проведения соревнований претерпела несколько заметных изменений. Например, уже с первого дня турнира начнутся матчи женских команд. Но самым важным нововведением будет плей-офф по так называемой системе multi elimination или, как его назвали организаторы, «плей-офф с несколькими жизнями». Такая схема уже была опробована на первенстве России по баскетболу 3х3, прошедшем минувшим летом в Твери.

Еще до начала соревнований РФБ определила список из «сеяных» команд, которые получили прямые путевки в игры на выбывание — восемь мужских и четыре женские. Остальным претендентам придется начинать турнирный путь с предварительного этапа. По итогам жеребьевки в каждую группу войдут по три команды, которым предстоит провести круговой турнир. При этом участники Winline чемпионата России 3х3 сезона-2022/23 будут «посеяны» по итогам его регулярной стадии, остальные команды — по рейтингу ФИБА 3х3.

Далее по две сильнейшие команды из каждой тройки выйдут в первую стадию плей-офф, где количество не входящих в «посев» претендентов сократится еще вдвое — с 16 до 8 у мужчин и с 8 до 4 у женщин, и сравняется с «сеяными». После этого и стартует double elimination, где каждый проигравший будет получать второй шанс. Уникальность такой формулы в том, что даже проиграв в «олимпийке», можно все равно стать победителем турнира. Вылететь из плей-офф можно только после второго поражения.

Напомним, что действующими обладателями Кубка России являются Inanomo Gold у мужчин и «Самара» у женщин. В прошлогоднем финале москвичи в упорнейшей борьбе взяли верх над командой «Гагарин», которая ныне выступает под названием Bionord Pro, а волжанки обыграли столичных «Матрешек».

Кубок России. Финал

Женщины

«Сеяные» (вступают в борьбу с 1/4 финала): «Самара», «Находка» (Химки), COP-Petersburg (Санкт-Петербург), «Десерт Сима-ленд» (Екатеринбург).

Остальные: МБА (Москва), «Тулпар» (Казань), «Позитив» (Челябинск), «Кобра» (Челябинск), «Красная Пахра» (Москва), «Матрешки» (Москва), «Парма-КОР» (Пермь), «Спарта» (Воронеж), «Форвард» (Новосибирск), Moskva (Москва), MSU (Москва), «Восток-Логистик» (Владивосток).

Мужчины

«Сеяные» (вступают в борьбу с 1/8 финала): «Самара», «Руна» (Москва), Inanomo Gold (Москва), ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург), Bionord Pro (Пермь), Khimki Power (Химки), Stella Pro (Екатеринбург), «Курчатов» (Челябинск).

Остальные: «Екатеринбург СКСО», МАИ-МБА (Москва), ЦОП СПб (Санкт-Петербург), Inanomo Black (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), Bionord (Пермь), ИНК (Иркутск), «Сатурн» (Челябинск), «Союз» (Химки), «Спарта» (Воронеж), «ТольяттиАзот», «Форвард» (Новосибирск), «Хелиминус» (Тюмень), «Юпитер» (Москва), Looney Tunes (Нижний Новгород), «Байкал» (Иркутск), NNTU-Guns (Нижний Новгород/Тула), «Красный якорь» (Нижний Новгород), «Карекс» (Казань), «АтомЭнергоСбыт» (Курск), ЦСП Обнинск, Hoops (Москва), «Уралец» (Златоуст), «Реал» (Астрахань).