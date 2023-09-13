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Сегодня, 22:00

Мария Вадеева подтвердила, что пропустит сезон-2023/24: «Нахожусь в положении»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мария Вадеева.
Фото Никита Успенский

MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева ждет ребенка. По этой причине она пропустит предстоящий сезон. Об этом 25-летняя центровая БК УГМК рассказала в интервью «СЭ».

— В августе вы вышли замуж, а спустя несколько дней ваш профиль пропал с сайта екатеринбургского клуба. Правильно понимаю, что вы готовитесь стать мамой?

— Да, причина в этом. Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек.

— Поздравляем с такой радостной новостью! Скажите, как в клубе отреагировали на это?

— Спасибо. В марте этого года Никита [Клюндиков, тренер БК УГМК-Юниор] сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Так что вариант пропуска одного из сезонов был обговорен заранее (Вадеева продлила контракт на три года, — «СЭ»). Хочу сказать спасибо клубу, что пошли мне навстречу.

Большое интервью с Марией Вадеевой выйдет в ближайшие дни.

Баскетбол
БК УГМК
Мария Вадеева
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