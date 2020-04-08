CAS утвердил исключение тульского «Арсенала» из чемпионата России

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении тульского «Арсенала» из чемпионата России, сообщает официальный сайт РФБ.

Поводом для исключения «Арсенала» стал инцидент, произошедший 7 декабря прошлого года в матче регулярного чемпионата второго дивизиона Суперлиги против ставропольского «Динамо». Тульская команда, выигравшая со счетом 82:65, свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, после чего ее игроки начали в большом количестве совершать потери и неточные броски. Со стороны «Динамо» аналогичные действия стали наблюдаться в заключительные 5 минут: единственное попадание ставропольцев за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.

?CAS утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из числа участников Чемпионата России



Соответствующее решение вынесено сегодня Спортивным арбитражным судом.#здесьбаскетбол pic.twitter.com/F2KKvXB1zf — РФБ (@russiabasket) April 8, 2020

9 декабря исполком РФБ принял решение исключить «Арсенал» из числа участников чемпионата России, однако тульский клуб подал апелляцию в CAS, которая была отклонена в среду, 8 апреля. Таким образом, решение РФБ остается в силе.