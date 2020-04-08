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Новости   //    Баскетбол   //    Россия

CAS утвердил исключение тульского «Арсенала» из чемпионата России

15:40

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении тульского «Арсенала» из чемпионата России, сообщает официальный сайт РФБ.

Поводом для исключения «Арсенала» стал инцидент, произошедший 7 декабря прошлого года в матче регулярного чемпионата второго дивизиона Суперлиги против ставропольского «Динамо». Тульская команда, выигравшая со счетом 82:65, свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, после чего ее игроки начали в большом количестве совершать потери и неточные броски. Со стороны «Динамо» аналогичные действия стали наблюдаться в заключительные 5 минут: единственное попадание ставропольцев за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.

9 декабря исполком РФБ принял решение исключить «Арсенал» из числа участников чемпионата России, однако тульский клуб подал апелляцию в CAS, которая была отклонена в среду, 8 апреля. Таким образом, решение РФБ остается в силе.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/36753/cas-utverdil-reshenie-rfb-ob-isklyuchenii-tulskogo-arsenala-iz-chisla-uchastnikov

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