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Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России

11:18
Алексей Швед. Фото Getty Images
Алексей Швед. Фото Getty Images
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Защитник ЦСКА Алексей Швед объявил о том, что больше не будет выступать за сборную России. По словам 32-летнего баскетболиста, он уже предупредил об этом президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко и главного тренера национальной команды Сергея Базаревича.

«Увидите ли меня в форме сборной России? Исключено. Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде, — приводит слова Шведа «Матч ТВ». - С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время».

При этом Швед отметил, что его решение не связано с тренерским штабом и менеджментом сборной России.

Напомним, 12 августа ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» со Шведом. Предыдущей командой россиянина были «Химки», он представлял подмосковный клуб с 2015 года. Швед выступал за ЦСКА в период с 2005 по 2012 год.

Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА, а также бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012 в составе национальной сборной.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/basketball/matchtvnews_NI1395973_Brat_igru_na_seba_i_byt_individualistom_ne_odno_i_to_zhe_Gotov_k_oborone_i_trebovanijam_Itudisa_Intervju_Alekseja_Shveda

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