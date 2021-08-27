Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России
Защитник ЦСКА Алексей Швед объявил о том, что больше не будет выступать за сборную России. По словам 32-летнего баскетболиста, он уже предупредил об этом президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко и главного тренера национальной команды Сергея Базаревича.
«Увидите ли меня в форме сборной России? Исключено. Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде, — приводит слова Шведа «Матч ТВ». - С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время».
При этом Швед отметил, что его решение не связано с тренерским штабом и менеджментом сборной России.
Напомним, 12 августа ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» со Шведом. Предыдущей командой россиянина были «Химки», он представлял подмосковный клуб с 2015 года. Швед выступал за ЦСКА в период с 2005 по 2012 год.
Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА, а также бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012 в составе национальной сборной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/basketball/matchtvnews_NI1395973_Brat_igru_na_seba_i_byt_individualistom_ne_odno_i_to_zhe_Gotov_k_oborone_i_trebovanijam_Itudisa_Intervju_Alekseja_Shveda
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю