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Кириленко: «Швед является частью истории сборной России по баскетболу»

18:13
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Президент Российской федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подтвердил, что защитник ЦСКА Алексей Швед принял решение завершить международную карьеру.

«Конечно, мы благодарны Алексею за его время в сборной России. Он часть истории национальной сборной, бронзовый призер Олимпиады-2012 и один из самых острых атакующих защитников в Европе», — сказал Кириленко ТАСС.

В составе сборной России 32-летний Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12239453

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Иван Шитик все материалы автора

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