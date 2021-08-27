Кириленко: «Швед является частью истории сборной России по баскетболу»
Президент Российской федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подтвердил, что защитник ЦСКА Алексей Швед принял решение завершить международную карьеру.
«Конечно, мы благодарны Алексею за его время в сборной России. Он часть истории национальной сборной, бронзовый призер Олимпиады-2012 и один из самых острых атакующих защитников в Европе», — сказал Кириленко ТАСС.
В составе сборной России 32-летний Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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