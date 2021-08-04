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Команды Единой лиги ВТБ не выступят в Кубке России сезона-2021/22

13:02

РФБ объявила состав участников Кубка России сезона-2021/22, сообщает сайт лиги.

В турнире не примут участие команды Единой лиги ВТБ — только молодежные составы клубов, в числе которых ЦСКА-2, ЦОП «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» — 2, «Зенит» — М, «Парма» — М, «Автодор» — 2, УНИКС-2 (Казань) и «Енисей» — 2.

Напомним, что в прошедшем сезоне обладателем Кубка России стал клуб Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38230/utverzhden-sostav-uchastnikov-sorevnovanij-rfb-na-novyj-sezon

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Иван Шитик все материалы автора

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