Команды Единой лиги ВТБ не выступят в Кубке России сезона-2021/22
РФБ объявила состав участников Кубка России сезона-2021/22, сообщает сайт лиги.
В турнире не примут участие команды Единой лиги ВТБ — только молодежные составы клубов, в числе которых ЦСКА-2, ЦОП «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» — 2, «Зенит» — М, «Парма» — М, «Автодор» — 2, УНИКС-2 (Казань) и «Енисей» — 2.
Напомним, что в прошедшем сезоне обладателем Кубка России стал клуб Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38230/utverzhden-sostav-uchastnikov-sorevnovanij-rfb-na-novyj-sezon
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