Адвокат Пол Уилана уверен в обмене баскетболистки Грайнер

Адвокат американского гражданина Пола Уилана Владимир Жеребенков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишевого масла в Россию.

«Ей дали среднее наказание. Естественно, она отбывать его не будет. Считаю, что в любом случае состоится обмен. Сейчас она не уедет из страны, будет находиться под стражей в изоляторе. Пока политики согласуют этот вопрос, пройдет еще, наверное, месяц. Тем более нужно подождать десять дней, когда приговор вступит в силу. Потом уже могут обменять двоих на одного или два на два», — сказал Жеребенков «СЭ».

Также он объяснил, как баскетболистку могут выпустить из страны.

«Какой смысл содержать под стражей иностранного гражданина, если он не будет жить в этой стране? Зачем налогоплательщики будут тратить деньги? Есть понятие гуманизма: имейте в виду, что она ввезла гашишевое масло, а оно не является уголовнонаказуемым в Америке. Это смягчающий момент. Естественно, в США жаждут, чтобы она находилась в родной стране. Думаю, на 99 процентов вопрос будет решён положительно в пользу обмена. Вопрос торга сейчас, будет ли только Пол Уилан с Грайнер обменяны на одного или двоих», — добавил он.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.