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Сегодня, 18:26

Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу за контрабанду наркотиков

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press

Химкинский суд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для 31-летней американки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения баскетболистки.

17 февраля Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. 27 июля она рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220804/grayner-1807308072.html
Бриттни Грайнер
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