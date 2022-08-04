Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу за контрабанду наркотиков

Химкинский суд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для 31-летней американки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения баскетболистки.

17 февраля Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. 27 июля она рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.