Защита Грайнер подаст апелляцию на приговор двукратной олимпийской чемпионки

Адвокат Бриттни Грайнер Мария Благоволина прокомментировала приговор Химкинского городского суда в отношении своей подопечной.

Грайнер приговорена к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

«Мы очень разочарованы приговором, — отметила «СЭ» Мария Благоволина. — Как профессиональные юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию».

17 февраля Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. 27 июля она рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.