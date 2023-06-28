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Сегодня, 18:30

Суд на три месяца продлил арест главному фигуранту дела об избиении Алексея Шведа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста Юсуфа Мирашурова, который является главным фигурантом дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа, сообщает ТАСС.

Срок содержания Мирашурова под стражей продлен до 2 октября 2023 года. Ранее сообщалось, что других фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/18141301
баскетбол
Алексей Швед
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