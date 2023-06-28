Суд на три месяца продлил арест главному фигуранту дела об избиении Алексея Шведа

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Юсуфа Мирашурова, который является главным фигурантом дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа, сообщает ТАСС.

Срок содержания Мирашурова под стражей продлен до 2 октября 2023 года. Ранее сообщалось, что других фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.