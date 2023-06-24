Экс-баскетболист «Зенита» и «Химок» Маркович завершил профессиональную карьеру

Экс-баскетболист «Зенита» Стефан Маркович завершил профессиональную карьеру в 35 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Сербский защитник выступал в Санкт-Петербурге только один сезон, 2016-2017, но, мы уверены, запомнился многим. Его самоотдача, волшебные передачи и улыбка раскрашивали любой матч! Желаем Стефану отличной баскетбольной «пенсии» и всегда ждем в гости!» — говорится в публикации клуба.

Маркович — чемпион Адриатической лиги-2021/22, чемпион Италии-2020/21, Сербии-2021/22 и двукратный обладатель Кубка Радивоя Корача (2021/22, 2022/23). Он выступал за клубы «Атлас», «Хемофарм», «Бенеттон», «Валенсия», «Банвит», «Уникаха», «Зенит», «Химки», «Виртус» и «Црвена Звезда».