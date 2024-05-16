«Даллас» победил «Оклахому», Дончич оформил трипл-дабл

«Даллас» обыграл «Оклахому» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 104:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Маверикс».

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 11 передача.

Шестой матч в серии состоится 19 мая на паркете «Маверикс».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Оклахома» — «Даллас» — 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)

О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (13), Джейлен Уильямс (12).

Д: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Д. Джонс (19), Ирвинг (12).

Счет в серии: 2-3.