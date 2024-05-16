Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:50

«Даллас» победил «Оклахому», Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Дончич в матче «Оклахома» — «Даллас» (92:104) 16 мая.
Фото USA Today Sports

«Даллас» обыграл «Оклахому» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 104:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Маверикс».

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 11 передача.

Шестой матч в серии состоится 19 мая на паркете «Маверикс».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Оклахома» — «Даллас» — 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)

О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (13), Джейлен Уильямс (12).

Д: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Д. Джонс (19), Ирвинг (12).

Счет в серии: 2-3.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
Лука Дончич
0
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» обыграл «Кливленд» и вышел в финал Восточной конференции

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости