"Ростелеком" увеличит финансирование ЦСКА

"Ростелеком" останется генеральным партнером ЦСКА в сезоне-2016/17 и заплатит за это клубу 8,26 миллиона долларов, сообщают "Ведомости". Компания выступает генеральным партнером армейцев с 2009 года, с 2013 года ежегодно выплачивает клубу 7,08 миллиона долларов. Средний курс доллара в ноябре 2015 года составлял 65,03 рубля, сегодняшний курс – 63,92 рубля. Таким образом, в российской валюте стоимость контракта выросла с 460,4 миллиона до 528 миллиона.

Увеличение суммы контракта представители "Ростелекома" и ЦСКА объясняют ростом стоимости бренда после победы команды в Евролиге в мае этого года. Кроме того, новый спонсорский пакет расширяет возможности "Ростелекома" – в частности, компания получит право снимать игроков и тренеров ЦСКА в собственных рекламных роликах (не более трех съемок за сезон). Сохранится логотип "Ростелекома" на форме ЦСКА (команда играет в форме с логотипом Rostelecom в матчах Евролиги) и костюмах группы поддержки.