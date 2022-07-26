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Представитель посольства США упал в обморок в суде на заседании по делу Грайнер

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Представитель посольства США по имени Джеймс упал в обморок в Химкинском городском суде, где проходит очередное заседание по делу двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер.

Судья объявил перерыв, чтобы сотруднику американского посольства вызвали скорую. Судя по всему, ему стало плохо из-за жары.

Во вторник, 26 июля, проходит очередное заседание Химкинского городского суда по делу двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер. Американке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На недавнем судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как она собиралась впопыхах.

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