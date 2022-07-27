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Сегодня, 17:40

Грайнер подтвердила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка, экс-центровая БК УГМК Бриттни Грайнер, 17 февраля арестованная в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла, впервые дала показания по своему делу в Химкинском городском суде.

«Бриттни объяснила, что знает и уважает российские законы и не имела намерения их нарушать, — отметила Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры». — В момент сборов она была в стрессе и уставшая из-за постковидного синдрома, плотного расписания и предстоящего трансатлантического перелета и собирала вещи в спешке.

Бриттни подтвердила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса и что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов. Она подчеркнула, что не планировала привозить и использовать его в России. Она также рассказала, что Екатеринбург стал для нее вторым домом и что ей очень нравится жить в России".
Американке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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