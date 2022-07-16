Захаров и Ходырев дисквалифицированы на три года и лишены наград

РФБ вынесла решение по спортсменам баскетбольной команды 3х3 «Бэд Бойс».

Антидопинговая комиссия РФБ решила дисквалифицировать Александра Захарова на три года, начиная с даты временного отстранения — 26 мая 2022 года, и аннулировать все индивидуальные награды спортсмена, полученные на чемпионате России по баскетболу 3x3, включая изъятие всех медалей и призов. Вадима Ходыев также дисквалифицирован на три года, у него были изъяты все награды.

6 июня компетентный орган в результате допинг-контроля выявил у Захарова нарушения двух пунктов Общероссийских андидопинговых правил (ОАП): 4.1 «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и 4.2 «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода».

6 июля установлено, что Ходырев как менеджер брянской команды нарушил пункт 4.5 ОАП «Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».