Защитник «Кливленда» выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска
Защитник «Кливленда» Коллин Секстон выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска, сообщает ESPN.
Точная дата возвращения защитника станет известна после дополнительных обследований.
В 11 матчах нынешнего сезона Секстон набирал в среднем по 16,0 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
Следующим летом Секстон станет ограниченно свободным агентом, так как не договорился с «Кливлендом» о новом контракта до старта чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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