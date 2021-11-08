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Защитник «Кливленда» выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска

22:23
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Защитник «Кливленда» Коллин Секстон выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска, сообщает ESPN.

Точная дата возвращения защитника станет известна после дополнительных обследований.

В 11 матчах нынешнего сезона Секстон набирал в среднем по 16,0 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

Следующим летом Секстон станет ограниченно свободным агентом, так как не договорился с «Кливлендом» о новом контракта до старта чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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