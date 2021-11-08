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Джоэл Эмбиид может пропустить несколько матчей «Филадельфии»

20:20
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА против «Никс». Изначально сообщалось, что баскетболист просто получит дополнительный отдых, но теперь стало известно, что игрок помещен в протокол безопасности и может пропустить несколько матчей, информирует журналист Шэмс Чарания.

Камерунский центровой на данный момент пропустил всего один матч из 10, сыгранных «Филадельфией» в этом сезоне. В среднем он набирает 21,4 очка, 9,4 подбора и 4 передачи за игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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