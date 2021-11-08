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Игроки «Милуоки» посетили Белый дом

22:29
Игроки «Милуоки». Фото Twitter
Игроки «Милуоки». Фото Twitter
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«Милуоки» стал первым чемпионом НБА за пять лет, игроки и тренеры которого посетили с визитом Белый дом.

Игроки «Голден Стэйт» (чемпионы-2017, 2018) и «Торонто» (2019) не проводили традиционные встречи с президентом США из-за несогласия с политикой бывшего главы государства Дональда Трампа.

Визиту в Белый дом чемпионов-2020 «Лейкерс» помешала пандемия COVID-19.

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Иван Шитик все материалы автора
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