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Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан покинул клуб и продолжит карьеру в «Юте»

18:16
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«Фенербахче» на своем официальном сайте объявил об уходе ассистента главного тренера Эрдема Джана. Сказано, что он продолжит карьеру в НБА.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. По информации Skorer, 40-летний Джан будет работать в «Юте». Он станет помощником Куина Снайдера.

Ранее турецкий тренер работал с «Ютой» в летней лиге НБА.

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Евгений Петров все материалы автора

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