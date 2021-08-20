Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан покинул клуб и продолжит карьеру в «Юте»
«Фенербахче» на своем официальном сайте объявил об уходе ассистента главного тренера Эрдема Джана. Сказано, что он продолжит карьеру в НБА.
Te?ekk?rler Erdem Can— Fenerbah?e Beko (@FBBasketbol) August 20, 2021
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Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. По информации Skorer, 40-летний Джан будет работать в «Юте». Он станет помощником Куина Снайдера.
Ранее турецкий тренер работал с «Ютой» в летней лиге НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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