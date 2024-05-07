Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма признан новичком года в НБА

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признан лучшим новичком года в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

20-летний француз набрал в голосовании 495 очков. Второе место занял центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен (295), на третьей строчке — форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер (86).

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА-2023. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 передачи за игру.

«Сан-Антонио» занял 14-е место в таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф НБА.