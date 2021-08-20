«Детройт» сохранил в составе Хамиду Диалло
«Детройт» подписал новый контракт с атакующим защитником Хамиду Диалло, который недавно стал ограниченно свободным агентом. 23-летний американец подписал двухлетний контракт на 10,4 миллиона долларов.
Диалло с марта этого года выступает за «Детройт», с тех пор как «Оклахома» обменяла игрока на Святослава Михайлюка и драфт-пик 2-го раунда 2027 года.
В сезоне-2021/22 баскетболист сыграл 20 матчей за «Детройт», набирая в среднем по 11,2 очка, 5,4 подбора и 1,2 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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