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«Детройт» сохранил в составе Хамиду Диалло

06:57
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«Детройт» подписал новый контракт с атакующим защитником Хамиду Диалло, который недавно стал ограниченно свободным агентом. 23-летний американец подписал двухлетний контракт на 10,4 миллиона долларов.

Диалло с марта этого года выступает за «Детройт», с тех пор как «Оклахома» обменяла игрока на Святослава Михайлюка и драфт-пик 2-го раунда 2027 года.

В сезоне-2021/22 баскетболист сыграл 20 матчей за «Детройт», набирая в среднем по 11,2 очка, 5,4 подбора и 1,2 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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