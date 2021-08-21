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НБА представила полное расписание нового сезона

00:49
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НБА на официальном сайте опубликовала расписание матчей сезона-2021/22. Регулярный чемпионат стартует 19 октября. В первый день будут сыграны матчи «Милуоки» — «Бруклин» и «Лейкерс» — «Голден стэйт».

Финалисты прошлого сезона «Милуоки» и «Финикс» впервые сыграют 10 февраля.

Как отметитл в Twitter вещатель НБА телеканад TNT, в День Мартина Лютера Кинга, 17 января, будут показаны матчи «Мемфис» — «Чикаго» и «Атланта» — «Милуоки».

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Евгений Козинов все материалы автора

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