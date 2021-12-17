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Расселл Уэстбрук и Алексей Лень включены в ковид-протокол НБА и отправлены на карантин

09:36
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Защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук включен в ковид-протокол НБА, сообщает журналист Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, Уэстбрук и его одноклубник Эйвери Брэдли отправлены на карантин, при этом другой защитник команды из Лос-Анджелеса Малик Монк сдал отрицательный тест на коронавирус и был выведен из ковид-протокола. Сообщается, что на карантин также отправился украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень.

Сегодня, 17 декабря стало известно, что НБА планирует ежедневно тестировать баскетболистов на коронавирус во время новогодних праздников.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное