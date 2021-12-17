Расселл Уэстбрук и Алексей Лень включены в ковид-протокол НБА и отправлены на карантин
Защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук включен в ковид-протокол НБА, сообщает журналист Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, Уэстбрук и его одноклубник Эйвери Брэдли отправлены на карантин, при этом другой защитник команды из Лос-Анджелеса Малик Монк сдал отрицательный тест на коронавирус и был выведен из ковид-протокола. Сообщается, что на карантин также отправился украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень.
Lakers guard Russell Westbrook has entered into Covid protocols, sources tell @mcten and me.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 16, 2021
Sacramento Kings C Alex Len has entered Covid protocols, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2021
Сегодня, 17 декабря стало известно, что НБА планирует ежедневно тестировать баскетболистов на коронавирус во время новогодних праздников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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