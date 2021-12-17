«Финикс» — «Вашингтон» — 118:98, результат матча, НБА, регулярный чемпионат, 17 декабря 2021 года
«Финикс» матче регулярного чемпионата НБА победил «Вашингтон» со счетом 118:98.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 26 очков.
«Финикс» заеимает второе место втаблице Зпаданой конференции. «Вашингтон» — десятый на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Вашингтон» — 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)
17 декабря. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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