Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» — «Вашингтон» — 118:98, результат матча, НБА, регулярный чемпионат, 17 декабря 2021 года

07:19
Теги:

«Финикс» матче регулярного чемпионата НБА победил «Вашингтон» со счетом 118:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 26 очков.

«Финикс» заеимает второе место втаблице Зпаданой конференции. «Вашингтон» — десятый на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Вашингтон» — 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)

17 декабря. Финикс. «Footprint Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
Стал известен размер зарплаты задержанной в Москве главы ИФНС
0