Айзея Томас вернется в «Лейкерс»
Разыгрывающий Айзея Томас вернется в «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, 32-летний американец подпишет контракт с командой из Лос-Анджелеса на 10 дней. Вчера, 16 декабря, Томас провел дебютный матч в G-лиге за фарм-клуб «Денвера», «Гранд-Рэпидс Голд» и набрал 42 очка в игре против «Мэд Энтс» (127:131).
Isaiah Thomas is signing with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas scored 42 points in his NBA G League debut on Wednesday night.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021
Томас выступал за «Лейкерс» в сезоне-2017/18, он провел за команду 17 матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 5 ассистов и 2,7 подбора за игру.
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