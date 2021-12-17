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Айзея Томас вернется в «Лейкерс»

09:58
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Разыгрывающий Айзея Томас вернется в «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 32-летний американец подпишет контракт с командой из Лос-Анджелеса на 10 дней. Вчера, 16 декабря, Томас провел дебютный матч в G-лиге за фарм-клуб «Денвера», «Гранд-Рэпидс Голд» и набрал 42 очка в игре против «Мэд Энтс» (127:131).

Томас выступал за «Лейкерс» в сезоне-2017/18, он провел за команду 17 матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 5 ассистов и 2,7 подбора за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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